POL-PDNR: Radarkontrolle

Neustadt (Wied), Ot. Fernthal (ots) - Bisher unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende die untere Umrandung des Soccer-Feldes am Sportplatz in Neustadt (Wied), Ot. Fernthal. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

mehr