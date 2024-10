Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 40. Kw (30. September bis 6. Oktober 2024) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen. Bei den durchgeführten Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 127 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Bei den Kontrollen in der zurückliegenden Woche wurden zudem 17 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet, wo Verkehrsteilnehmende im Auto oder auf dem Fahrrad, elektronische Geräte während der Fahrt genutzt hatten. Ebenfalls gegen die Straßenverkehrsordnung verstießen 11 Verkehrsteilnehmende, weil Sie Vorfahrt- oder Abbiegevergehen begingen, während drei weitere Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten außerdem 18 Verkehrsteilnehmende fest, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Wie bereits berichtet, fand am Mittwoch (2. Oktober 2024) eine große Verkehrskontrolle am sogenannten Tennisschläger in Kranenburg statt. Den Bericht findet Sie hier: https://kleve.polizei.nrw/presse/kranenburg-grosse-verkehrskontrolle-der-kreis-klever-polizei-am-tennisschlaeger-cannabis-geruch-in-der-luft-fuehrte-zur-blutprobe Im gesamten Kreisgebiet werden auch weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (as)

