Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (8. Oktober 2024) kam es gegen 07:30 Uhr an der Seufzerallee / Van-Gülpen-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit seinem Pedelec die Seufzerallee in Fahrtrichtung Van-Glüpen-Straße und beabsichtigte diese zu ...

mehr