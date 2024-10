POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots) - Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Alzeyer Straße in Gensingen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter Tel: 069721-9050 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

