Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: FALSCHMELDUNG über Messerangriff an Schule

Oberdiebach (ots)

Am Freitagmittag des 27.09.2024 gegen 12:45 Uhr kommt es an einer Grundschule in Oberdiebach zu einem Einsatz der Polizei. Hintergrund ist eine Falschmeldung über eine angebliche Person mit Messer, welche eine Lehrkraft bedroht haben soll. Tatsächlicher Anlass war jedoch ein Vater eines Schulkindes, welcher auf dem Schulgelände erschienen war. Hier habe die ebenfalls anwesende Ehefrau des 38-jährigen Vaters angeblich eine Lehrkraft um Hilfe gebeten. Die weibliche Lehrkraft forderte den Mann auf, das Gelände zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, sondern betrat stattdessen das Schulgebäude. Hier entstand eine Diskussion zwischen dem 38-jährigen Vater und einer unterstützenden 27-jährigen männlichen Lehrkraft, bei der sich der Vater vor dem Lehrer im Flur des Schulgebäudes aufbaute. Die Situation wurde durch mehrere Grundschulkinder wahrgenommen und als bedrohlich empfunden. Die Kinder gingen hier aus unbekannten Gründen fälschlicherweise von einem Messerangriff des Vaters auf den Lehrer aus. Die Kinder verließen hierauf schreiend das Gebäude und verbreiteten, dass der Lehrer mit einem Messer bedroht würde. Es wurde jedoch weder durch die betreffende Lehrkraft noch durch weitere Zeugen ein Messer gesehen. Auch wurde zu keiner Zeit eine Anwendung eines solchen angedroht. Der 38-Jährige verließ sodann die Schule und rempelte hier den 27-jährigen Lehrer an. Dieser wurde hierdurch nicht verletzt. Der 38-Jährige konnte durch Polizeikräfte in der Ortslage festgestellt werden und wird gefesselt. Bei dem Mann wurde kein Messer oder andere gefährliche Gegenstände aufgefunden. Bei Befragung können Anzeichen für Alkoholkonsum in unbekannter Menge festgestellt werden. Die Frau bestritt im Weiteren auch, die Lehrkräfte um Hilfe gebeten zu haben. Nach derzeitigem Stand wird gegen den 38-jährigen Vater eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch bei der Polizeiinspektion Bingen geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell