Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

Bingen (ots)

Am frühen Montagabend den 23.09.2024 gegen 17:45 Uhr leistete sich ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Hitchinstraße in Bingen eine Verfolgungsfahrt mit Beamten der Polizeiinspektion Bingen. Als die Beamten den Fahrer aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichens kontrollieren wollten, flüchtete dieser durch mehrere Straßen der Ortslage Bingen Büdesheim. Als der Fahrer letztendlich in der Friedrich-Ebert-Straße gestoppt werden konnte, stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert ist und der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen wurde, muss er sich jetzt in einem Straf- und einem Bußgeldverfahren verantworten.

