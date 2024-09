POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots) - Am 17.09.2024 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Saarlandstraße auf Höhe der Hausnummer 179. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 56-jährigen E-Bike-Fahrer, der verbotswidrig den Gehweg in Richtung Innenstadt nutzte, und einer 43- Joggerin. Beide Verkehrsunfallbeteiligten kamen zu Fall, die Joggerin wurde hierbei am Kopf verletzt und musste in ein ...

