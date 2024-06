POL-FR: Freiburg - St.Georgen: Rollerfahrer greift Autofahrerin an - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Stadt Titisee-Neustadt] Am 21.06.2024, zwischen 18:00 Uhr und 23.30 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Titiseestraße ein. Weiterhin wurden Blumentöpfe ausgelehrt. Die Tatörtlichkeit befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Verkehrsübungsgarten. Es entstand ...

