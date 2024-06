POL-FR: Feldberg: Diebstahl von E-Bike

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 21.06.2024, 17:00 Uhr, bis Samstag, 22.06.2024, 07:45 Uhr, hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Baucontainer auf einem Firmengelände in der Straße "Am Dachsrain" in Emmendingen-Windenreute auf und entwendete hieraus Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ...

mehr