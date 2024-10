Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfall

Drei Insassen nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (10. Oktober 2024) gegen 06:30 Uhr kam es auf der Zevenaar Straße in Höhe des Bahnübergangs zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 34-jährige Fahrer eines Audi A4 aus Emmerich war auf der Zevenaar Straße in Richtung Niederlande unterwegs, als er hinter dem Bahnübergang die Kontrolle über seinen Audi verlor, ins Schlingern kam und gegen einen Baum prallte. Er sowie seine beiden 35 Jahre alten Mitfahrerinnen aus Emmerich erlitten schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (as)

