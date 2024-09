Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungen nach Raub - Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr kam es im Bereich der Bloherfelder Straße auf einem Parkplatz unter der dortigen Autobahnbrücke zu einem Raubüberfall auf einen 25-jährigen Oldenburger. Als der Oldenburger den Parkplatz zu Fuß überquerte, kamen drei bislang unbekannte männliche Personen auf ihn zu und schubsten den 25-Jährigen zu Boden. Die Täter schlugen und traten auf das Opfer ein und nahmen, nachdem das Opfer sich nicht mehr wehren konnte, eine Bauchtasche an sich. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der 25-jährige Oldenburger erlitt leichte Verletzungen.

Die drei männlichen Täter werden mit einer geschätzten Größe von 170 bis 180 cm und schwarzer Bekleidung beschrieben. Zudem sollen die Täter Mützen getragen haben.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen (106871).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell