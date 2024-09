Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfallflucht in Westerstede - Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 05.09. kam es in Westerstede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw des Fabrikats VW verunfallte in der Seggerner Straße, indem dieser im Kurvenausgang nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Dort prallt der Pkw gegen einen Straßenbaum, dieser wird beschädigt. Anschließend entfernt sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer ohne Angabe seiner Personalien von der Unfallstelle. Am Unfallort zurückgelassene Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass der verunfallte Pkw ein Volkswagen war. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder einem Pkw Volkswagen mit entsprechenden Unfallschaden im Frontbereich machen können, werden gebeten, sich unter 04488/833-115 zu melden. (1116883)

