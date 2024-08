Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 24.08.2024, um 21:10 Uhr, beabsichtigte die 33-jährige Führerin eines Peugeot aus Bremen ihr Fahrzeug in Nordenham, Nordseestraße, zu wenden. Hierbei übersah sie den hinter ihr wartenden Pkw, VW, einer 29 Jährigen aus Oldenburg. Es kam zu einer leichten Berührung, wobei geringer Sachschaden verursacht wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bei der 33-jährigen eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,55 Promille. Es wurden eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell