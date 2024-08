Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter in der Syker Straße auf dem Gelände eines Autohauses einen Pkw Mercedes-Benz auf Bücher aufgebockt und vier Kompletträder entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.500,- Euro Im gleichen Zeitraum bocken unbekannte Täter einen Pkw Mercedes-Benz in der Gertrudstraße auf Bücher auf. Auch hier werden vier Kompletträder entwendet. In ...

mehr