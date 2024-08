Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: 15-jähriger gibt sich als Mitarbeiter des VBN-Sicherheitsdienstes aus und will Linienbus fahren - Plan misslingt

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Mühlenstraße, Höhe Louisenstraße Freitag, 23.08.2024, gegen 15:45 Uhr

Ein 15-jähriger Junge aus Bremen fährt als Fahrgast mit einem Linienbus. In Höhe der Mühlenstraße gibt er dem 32-jährigen Busfahrer zu verstehen, dass er vom Sicherheitsdienst des VBN sei und erklärt diesem, dass sich im Bus der 15-jährige Junge befände, der in der vergangenen Woche in Bremen unberechtigt mit einem Linienbus umhergefahren sei. Entsprechend mit einem Headset ausgestattet, weist er den Busfahrer an, den Bus zu stoppen und alle Fahrgäste aussteigen zu lassen - was dann auch geschieht. Als der junge Mann den Bus schließlich selbst weiterfahren will, kann der Busfahrer einen Notruf absetzen. Nichtsdestotrotz beharrt der 15-jährige darauf, auf dem Fahrersitz Platz nehmen zu wollen, da er mit der Leitstelle funken müsse. Kurz darauf erscheinen ein Mitarbeiter des Busbetriebes sowie die Polizei vor Ort und der Schwindel fliegt schnell auf. Es kann schließlich ermittelt werden, dass es sich bei dem 15-jährigen tatsächlich um den denjenigen handelt, dem es gelungen war, am 05.08.2024 in Bremen einen Bus der BSAG zu "übernehmen". Da er dieses Mal den Bus nicht gefahren hat, dürfte sein Handeln ohne rechtliche Folgen bleiben. Der Junge kann schließlich an seinen Vater übergeben, der ihn bei der Polizei Delmenhorst abholt.

