POL Schwaben Nord: Hauswand beschädigt

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus und einer Bushaltestelle.

Bislang unbekannte Täter brachten in etwa 3 bis 4 Metern Höhe ein Schild mittels Gipses an einer Fassade eines Mehrfamilienhausees in der Hessenbachstraße an. Zudem wurde in gleicher Art und Weise ein Schild an einer nahegelegenen Bushaltestelle angebracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung nach dem Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

