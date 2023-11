Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrskontrolle deckt umfangreiche Verstöße auf

Olpe (ots)

Beamte der Polizeiwache Olpe kontrollierten am Mittwoch (01.11.2023) einen PKW in Saßmicke. Der Audi A6 fiel den Polizeibeamten um 16:10 Uhr in der Straße "Zur Wolfsschlade" auf. Im PKW befanden sich neben dem 27-jährigen Fahrer auch noch zwei weitere junge Männer. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen mit Ortskennung "EN" nicht zu dem PKW gehörte. Der Fahrzeugführer hatte den Audi mit dem falschen Kennzeichen in Betrieb genommen, obwohl er nicht zugelassen war. Außerdem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da die Beamten zudem Auffälligkeiten feststellten, welche auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten, wurde vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser ergab ein positives Ergebnis. Der Fahrer wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine entsprechende Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun umfangreiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser Delikte. Hierunter fallen u.a. das Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

