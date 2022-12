POL-WND: Polizei sucht Unfallflüchtigen

St. Wendel (ots) - Bereits am 04.12.2022 verschwand im Bereich Keimbach in St. Wendel ein Hund auf kuriose Weise. Die Polizei St. Wendel berichtete. Glücklicherweise wurde "Ludwig", so der Name des Hundes, am gestrigen Vormittag einige Hundert Meter vom "Verschwindeort" entfernt, von Spaziergängern aufgegriffen und konnte wieder wohlbehalten an seinen Besitzer übergeben werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstraße ...

