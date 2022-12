Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mann aus Schiffweiler liefert Unfallserie in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Eine folgenschwere Autofahrt ereignete sich am Mittag des 12.12.22 in St. Wendel. Ein 27jähriger Mann aus Schiffweiler setzte sich ans Steuer seines PKW und verursachte in der Straße "Zum Rondell" den ersten Unfall, als er dort in den Vorgarten eines Anwesens fuhr. Aus dem Fahrzeug stiegen zunächst vier Insassen aus und flüchteten, während es sich zwei Personen anders überlegten, zum Fahrzeug zurückkehrten und ihre Fahrt fortsetzten. Hier war bereits ein Streifenwagen der St. Wendeler Polizei hinter dem betreffenden Fahrzeug. Die Einsatzkräfte mussten beobachten, wie der Fahrer wenige Meter weiter im Kreuzungsbereich zur Missionshausstraße eine rote Ampel überfuhr, dort mit einem vorfahrtberechtigten PKW zusammenstieß und so den zweiten Unfall verursachte. Auch Blaulicht und Martinshorn des Einsatzfahrzeuges konnten den Unfallfahrer nicht zum Anhalten bewegen, sodass es in der Werschweilerstraße zum dritten Schadensereignis kam, als der Fahrzeugführer mit einem vorausfahrenden PKW kollidierte. Im Anschluss kam das Unfallfahrzeug am Fahrbahnrand zum Stehen. Die beiden Insassen wollten sich von der Örtlichkeit entfernen, konnten von den Polizisten vor Ort allerdings gestellt und festgenommen werden. Der Grund für die Flucht konnten die Beamten schnell erkennen. Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren. Bei den Unfällen selbst wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell