POL-WND: Einbruch in Firma mit großem Schaden

St. Wendel (ots) - Am Samstagnachmittag wurde der Polizei St. Wendel ein stark alkoholisierter, randalierender Mann in einer Freisener Wohnung gemeldet. Die eintreffenden Beamten mussten letztendlich den ihr amtsbekannten Aggressor mittels einfacher körperlicher Gewalt fixieren und nach richterlicher Anordnung bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam bringen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- DGL, MHW Mommstraße 37-39 66606 ...

mehr