Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Beschädigungen an Autos

Augsburg (ots)

Hochfeld - In der Nacht von Samstag (18.05.2024), 23.00 Uhr auf Sonntag (19.05.2024), 11.00 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos am Alten Postweg.

Ein bislang unbekannter Täter besprühte mit einem schwarzen Lack drei geparkte Fahrzeuge am Alten Postweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Lechhausen - Im Tatzeitraum von Samstag (18.05.2024), 14:20 Uhr bis Montag (20.05.2024), 17:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in der Widderstraße.

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Ford in der Widderstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der rechten hinteren Fahrzeugseite Kratzer im Lack fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell