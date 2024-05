POL Schwaben Nord: Rollerdiebe auf Flucht festgenommen

Augsburg (ots) - Hochfeld - In der Nacht von Samstag (18.05.2024), 23.00 Uhr auf Sonntag (19.05.2024), 11.00 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos am Alten Postweg. Ein bislang unbekannter Täter besprühte mit einem schwarzen Lack drei geparkte Fahrzeuge am Alten Postweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich ...

