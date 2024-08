Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen und einem Wohnmobil sowie einem Folgeunfall mit mehreren Pkw

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen und einem Wohnmobil sowie einem Folgeunfall mit fünf Beteiligten PKW und drei leichtverletzten Fahrzeuginsassen, darunter ein Kind, auf der BAB 1 Höhe Anschlussstelle Wildeshausen-Nord (Gem. Dötlingen)

Am Freitag, 23. August 2024, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord zunächst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen und einem Wohnmobil. Der 46-jährige Fahrer eines rumänischen Sattelzuges musste sein Fahrzeug aufgrund Staus abbremsen. Der folgende 65-jährige Fahrer eines niederländischen Sattelzuges bremste nicht mehr rechtzeitig und keilte das dazwischenfahrende Wohnmobil aus Borken ein. Das Wohnmobil war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa EUR50.000,-. Verletzt wurde niemand.

Die Fahrbahn war aufgrund des Unfalls blockiert und der nachfolgende 61-jährige Fahrer aus Burghaun (Hessen) bremste seinen PKW Audi ab, woraufhin ihm zunächst der PKW Skoda eines 29-jährigen aus Aachen und dann drei weitere PKW aufgrund zu geringen Abstands auffuhren. Die im Audi befindliche 45-jährige Beifahrerin und ein 6-jähriges Kind sowie der Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden belief sich auf etwa EUR20.000,-. Es wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die jeweilig auffahrenden PKW-Führer eingeleitet.

