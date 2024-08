Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mädchen wird nach Verkehrsunfall leicht verletzt zurückgelassen

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 01.08.2024, erscheint die 7-jährige Geschädigte mit ihrem Vater auf der Polizeiinspektion Ingelheim, um einen Verkehrsunfall zu ihrem Nachteil zu Protokoll zu geben.

Am Dienstag, den 30.07.2024, gegen 08:15 Uhr befand sich die 7-Jährige als Fußgängerin am Rand der Frauenlobstraße, Ingelheim am Rhein OT Heidesheim. Zu diesem Zeitpunkt parkte ein schwarzer PKW rückwärts aus einer Parklücke aus als das Fahrzeug das Kind mit dem Heck erwischte und kurzzeitig einklemmte. Eine aufmerksame Fahrzeugführerin beobachtet diesen Verkehrsunfall hupte, sodass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug am Straßenrand abstellte und gemeinsam mit der Zeugin das Kind ansprachen. Das Kind lehnte jegliche Hilfe vorerst ab, sodass sich die Zeugin und der Verursacher von der Örtlichkeit entfernte. Das Mädchen lief daraufhin in ihren Hort. Die Polizei wurde zum Unfallzeitpunkt nicht kontaktiert, sodass die Polizei auf sachdienliche Hinweise angewiesen ist.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell