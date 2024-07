Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Polizei sucht Unfallörtlichkeit

Ingelheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:22 Uhr meldeten Zeugen eine männliche Person, welche möglicherweise alkoholisiert im Bereich des Taubertsbergbades in Mainz in ein Auto stieg. Der Fahrer fuhr anschließend mit seinem Auto in Schlangenlinien in Richtung Saarstraße. Laut Zeugenangaben habe der PKW einen Schaden am vorderen linken Kotflügel und einen platten linken Vorderreifen. Die Herkunft des Schadens ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei kann das Auto an der Halteranschrift in Ingelheim OT Heidesheim feststellen. Der nach derzeitigem Ermittlungsstand 31-jährige alkoholisierte Fahrer kann ebenfalls an der Anschrift angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen.

Die Polizeiinspektion Ingelheim bittet nun weitere Zeugen um Hinweise zu dem Ereignis oder einem möglichen Unfallort im Stadtgebiet Mainz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell