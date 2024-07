Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrradfahrer kollidiert mit Rollstuhlfahrer und flüchtet

Ingelheim (ots)

Am heutigen Freitag, 26.07.2024, kam es in der Bahnhofstraße in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Rollstuhlfahrer. Hierbei sei der Rollstuhlfahrer im Bereich der Fußgängerzone auf dem Gehweg gefahren, ebenso der entgegenkommende Radfahrer. Da der Radfahrer wohl mehr auf sein Handy als auf den Verkehr achtete sei dieser frontal gegen den entgegenkommenden Rollstuhl gefahren, wobei sich das Vorderrad des Fahrrades in dem Rollstuhl verkeilte. Bei dem Versuch des Fahrradfahrers das Fahrrad zu befreien fiel der Rollstuhlfahrer aus dem Rollstuhl auf den Boden. Anstatt dem Rollstuhlfahrer zu helfen flüchtete der Radfahrer anschließend mit seinem Fahrrad und ließ den Rollstuhlfahrer einfach auf dem Boden liegen. Der Rollstuhlfahrer wurde durch den Sachverhalt leicht verletzt, am Rollstuhl entstand Sachschaden. Durch die Polizeiinspektion Ingelheim, die im Nachgang über den Verkehrsunfall informiert wurde, wurde ein Strafverfahren gegen den noch unbekannten Fahrradfahrer eröffnet. Die Polizeiinspektion Ingelheim bittet um Zeugen oder Hinweise, die Angaben zu dem Verkehrsunfall und insbesondere dem flüchtigen Radfahrer machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell