Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Am Samstagmorgen betrunken mit dem PKW unterwegs

Ingelheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07:30Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass vor ihm ein PKW in Schlangenlinien fahrend von der A60 kommend Richtung Gau-Algesheim unterwegs sei. Der PKW habe bereits eine Verkehrsinsel zum Teil überfahren und fahre immer wieder auf die Gegenspur. Zuvor sei er bereits in der Autobahnanschlussstelle von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei kann den Autofahrer in Gau-Algesheim kontrollieren. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 26-Jährige Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell