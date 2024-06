Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchdiebstahl in Gartenlaube einer Hundeschule

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 27.06.2024 und Freitag, den 28.06.2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Gartenlaube einer Hundeschule in der Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim am Rhein.

Durch den oder die Täter wurde hierfür die Eingangstür mit vermutlich hohem Kraftaufwand aufgebrochen und diverse Gegenstände aus dem Inneren der Gartenlaube entwendet.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell