POL-OL: Fahrzeuge nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Oldenburg (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend auf einer Kreuzung in Westerstede. Bei dem Unfall wurden die beiden Beteiligten verletzt, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus dem Ammerland mit ihrem Auto die Straße Am Hamjebusch und wollte die Ammerlandallee queren. Hierbei missachtete die Fahrerin des Skoda den von rechts ...

mehr