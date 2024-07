Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Kettenhausen (ots)

Am Samstag, 27.07.2024, gegen 20.45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 267 im Bereich Kettenhausen ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die L 267, aus Richtung Kettenhausen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Rechtskurve kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dann auf die dortige Schutzplanke, von wo er wieder auf die Straße kippte und sich überschlug. Schließlich blieb das Fahrzeug, links neben der Fahrbahn, in einer Böschung liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden am beteiligten Fahrzeug und an der Schutzplanke.

