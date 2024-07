POL-PDNR: Pkw-Fahrer versuchte zu flüchten

Dierdorf (ots) - Am vergangenen Samstag, 27.07.2024, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Königsberger Straße in Dierdorf ein Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher. Die Geschädigte stellte ihren Pkw auf dem Parkplatz gegen 12:00 Uhr ab. Als sie gegen 13:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie frische Unfallspuren am Heckstoßfänger ihres Fahrzeugs fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr ...

