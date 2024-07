Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall - Leicht verletzte Person.

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr lenkte ein 66-jähriger Autofahrer seinen Pkw über die Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße. Mutmaßlich in Folge von Unachtsamkeit fuhr der Mann auf den Pkw einer 37-jährigen Frau auf, welche an einer roten Ampel wartete. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt und musste ambulant an der Unfallörtlichkeit versorgt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

