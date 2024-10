Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 13.10.2024

Leer (ots)

Körperverletzung mit Zeugensuche

Leer - Auf dem Gelände des Gallimarktes kam es gegen 01:30 Uhr des Sonntages zu einer Körperverletzung, dessen Täter zurzeit noch unbekannt ist. Die beiden männlichen Opfer (23 u. 24 Jahre alt) aus Herzlake wurde durch den Täter im Bereich der Blinke geschlagen und erlitten leichte Blessuren im Gesicht. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Sachbeschädigung an Pkw

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bisher unbekannter Täter alle Schlösser eines Pkw VW Polo mit Sekundenkleber verklebt, so dass keines der Schlösser mehr geöffnet werden kann. Der Polo war in der Lienbahnstraße am Straßenrand abgestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Trotz eines bis Ende Oktober bestehenden Fahrverbotes war am Samtagabend gegen 19:30 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Großefehn mit seinem Pkw unterwegs. Bei der Kontrolle in der Straße Hohe Loga wurde dem Pkw-Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft --Zeugensuche--

Bunde - Bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr versucht, mittels eines Vorschlaghammers die Verglasung eines Juweliergeschäftes in der Straße Kirchring zu zerstören, um so an die Auslage zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch an der dicken Scheibe. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes musste die Polizeibeamten dann feststellen, dass die Täter auch in die Kellerabteile des Hauses eingedrungen waren. Ob dort etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Weener oder Leer.

