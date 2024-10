Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Krechtinger Straße;

Tatzeit: zwischen 05.10.2024, 11.00 Uhr, und 06.10.2024, 00.00 Uhr;

Gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft haben sich Unbekannte in Bocholt. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude an der Krechtinger Straße. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke des Wohnhauses und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Zu dem Geschehen kam es im Laufe des Samstags. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ao)

