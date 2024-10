Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Händelstraße;

Tatzeit: zwischen 04.10.2024, 16.00 Uhr, und 05.10.2024, 11.00 Uhr;

Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in Bocholt gestohlen. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zum Firmengelände an der Händelstraße. Sie machten sich an zwei Baucontainern zu schaffen, aus denen sie die Geräte entwendeten. Dazu zählt ein Betonschneider der Marke Stihl und ein Stampfer der Marke Bomag. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell