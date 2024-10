Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfallbeteiligter gesucht

Ahaus-Alstätte (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Landesstraße 560;

Unfallzeit: 04.10.2024, 15.30 Uhr;

Einen hohen Sachschaden verursacht hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Alstätte. Ein 55-jähriger Mann aus Gescher befuhr mit seinem Pkw die L 560 aus den Niederlanden kommend in Fahrtrichtung Ahaus. Gleichzeitig beabsichtigte der unbekannte Fahrer eines orangefarbenen Kastenwagens von der L 575 nach links auf die L 560 in Richtung Niederlande abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Unfall kam es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell