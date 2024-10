Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Heckscheibe eingeschlagen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 04.10.2024, 16.30 Uhr, und 05.10.2024, 10.30 Uhr;

Mutmaßlich mit einem Stein die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen haben Unbekannte in Ahaus. Der blaue Fiat hatte auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße gestanden. Hier kam es zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag zu der Tat. Zudem weist der Wagen Lackkratzer an der Fahrerseite auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell