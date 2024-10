Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Graffiti-Sprayer festgenommen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Adenauerring;

Tatzeit: Freitag, 04.10.2024, 01.00 Uhr;

Auf frischer Tat haben Zeugen in der Nacht zum Freitag in Ahaus zwei Graffiti-Sprayer beobachtet. Sie verständigten die Polizei, die die Beiden festnehmen konnte - auch eine Drohne der Ahauser Feuerwehr war dabei im Einsatz. Die Zeugen hatten zur Tatzeit gegen 01.00 Uhr zwei Personen mit Sturmhauben dabei beobachtet, wie diese Verteilerkästen am Adenauerring besprühten. Als sie die Männer zur Rede stellten, liefen diese in Richtung Gescher Damm davon und flüchteten in ein Maisfeld. Die alarmierten Polizeibeamten umstellten das Feld und baten die Feuerwehr Ahaus um den Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera. Als diese an der Straße Am Kalvarienberg gestartet wurde, kamen die beiden jungen Männer (beide 20 Jahre alt aus Ahaus und Legden) freiwillig aus dem Maisfeld gelaufen und stellten sich den Polizeibeamten. Im Maisfeld und in dem von den Tätern mitgeführten Pkw fanden sich etliche Sprühdosen, mehrere Sprühschablonen, Handschuhe und eine Sturmhaube. Die beiden Beschuldigten stehen im Verdacht, für mehrere gleichgelagerte Sachbeschädigungen verantwortlich zu sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell