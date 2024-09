Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Feuer in Mehrfamilienhaus - Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.09.2024

Warendorf (ots)

Vermutlich ist eine Verpuffung durch einen Gasbrenner im Bereich der Küche dafür verantwortlich, dass am Mittwochabend (18.09.2024, 19.30 Uhr) ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Warendorfer Straße in Ennigerloh-Westkirchen ausgebrochen ist.

Ein 19-jähriger Mann aus Drebach wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer griff auch auf eine weitere Wohnung über, die Erdgeschosswohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

Während die Löschzüge Ennigerloh und Westkirchen den Brand löschten, sperrten Polizisten die Warendorfer Straße für den Verkehr. Nachdem das Feuer vollständig gelöscht war, beschlagnahmten Polizeibeamte den Brandort und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

