Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Mann in JVA

Uhyst (ots)

15.09.2024 / 02:50 Uhr / Uhyst (BAB 4)

Die Bundespolizei verhaftete am 15. September 2024 auf der Autobahn 4 bei Uhyst um 02:50 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 37-jährige Pole war 2022 wegen Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.500,00 Euro verurteilt worden und nun mit seinem PKW auf der BAB 4 unterwegs. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er in einer Justizvollzugsanstalt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell