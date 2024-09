Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer unter Drogeneinfluss mit Crystal und verbotenem Messer gestoppt

Zittau (ots)

15.09.2024 / 02:20 Uhr / Zittau

Beamte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams von Bundespolizei und tschechischer Polizei stoppten in der Nacht zum 15. September 2024 am Grenzübergang in der Zittauer Chopinstraße einen Autofahrer, der laut Drogenschnelltest Amphetamine und Cannabis konsumiert hatte. Außerdem hatte der 44-jährige Tscheche Drogenbesteck, drei Cliptütchen vermutlich mit Crystal und ein Messer mit einer Klingenlänge von 18,5 cm griffbereit im Wagen dabei. In der Kontrolle um 02:20 Uhr stießen die Beamten auch darauf, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

