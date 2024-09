Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Deutsch-Tschechisches Fahndungsteam im Einsatz - 10 Migranten in Ostritz gestoppt

Ostritz (ots)

11.09.2024 / 09:45 Uhr / Ostritz + 12.09.2024 / 07:45 Uhr / Ostritz

Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und der tschechischen Polizei nahm am Vormittag des 11. September 2024 in Ostritz sechs Migranten in Gewahrsam, die über die Neiße querende Fußgängerbrücke aus Polen kommend unerlaubt eingereist waren. Außerdem wurden am heutigen Morgen weitere vier Migranten in Ostritz aufgegriffen, die hier die Grenze überschritten hatten.

Die Beamten führten am gestrigen Tag eine Postierung nahe der Grenze durch, als sie um 09:45 Uhr die Personengruppe bemerkten. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 45 Jahren aus Syrien, um zwei 21- und 24-jährige Iraker sowie einen 26 Jahre alten Mann aus dem Jemen handelt. Sie hatten keinerlei Ausweisdokumente dabei und wurden zur Dienststelle gebracht. Den Ermittlungen zufolge hatten sie unbekannte Schleuser zur Grenze gebracht, diese aber selbständig überschritten.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie wegen des Einschleusens von Ausländern. Der Jemenite stellte ein Schutzersuchen und wurde an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Die anderen fünf Migranten wurden nach Polen zurückgewiesen.

Am heutigen Tag reisten in Ostritz weitere vier Personen zu Fuß ein, die durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen wurden. Bei ihnen handelt es sich um ausweislose Afghanen. Die Ermittlungen dauern an.

