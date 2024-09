BPOLI EBB: Migranten im Vorgarten in Gewahrsam genommen

Ostritz (ots) - In den letzten beiden Tagen kam es in Ostritz in zwei Fällen zu Einschleusungen vom Migranten. Bislang unbekannte Schleuser brachten am 4. und 5. September 2024 insgesamt elf Migranten von polnischer Seite an die Fußgängerbrücke in Ostritz, damit diese anschließend unerlaubt nach Deutschland einreisen konnten. Im ersten Fall am 4. September 2024 handelte es sich um eine Gruppe von einem Jordanier und ...

