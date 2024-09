Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zwei Schleusungen an zwei Tagen

Ostritz (ots)

In den letzten beiden Tagen kam es in Ostritz in zwei Fällen zu Einschleusungen vom Migranten.

Bislang unbekannte Schleuser brachten am 4. und 5. September 2024 insgesamt elf Migranten von polnischer Seite an die Fußgängerbrücke in Ostritz, damit diese anschließend unerlaubt nach Deutschland einreisen konnten.

Im ersten Fall am 4. September 2024 handelte es sich um eine Gruppe von einem Jordanier und drei Jemeniten im Alter von 20 - 32 Jahren.

Am 5. September 2024 waren es dann ein Algerier und sechs Ägypter im Alter von 16 - 40 Jahren, welche von Bundespolizisten aufgegriffen wurden.

Alle wurden in Gewahrsam genommen und zur polizeilichen Bearbeitung zur Dienststelle gebracht.

Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurden der Jordanier und die Jemeniten an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet, der 16-jährige Algerier dem Jugendamt übergeben und die sechs Ägypter nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell