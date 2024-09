Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Migranten aufgegriffen

Ostritz (ots)

30.08.2024 / 22:00 Uhr / Ostritz

Am 30. August 2024 überschritten sechs Migranten bei Ostritz die deutsch-polnische Grenze, nachdem sie von unbekannten Schleusern auf polnischer Seite zur Grenze gebracht worden waren.

Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz und der Bundespolizeiinspektion Ebersbach stellten die Personen nach Eingang eines Bürgerhinweises um 22:00 Uhr in Ostritz fest und nahmen sie in Gewahrsam. Die Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren stammen aus Somalia, aus dem Jemen und aus Algerien. Sie konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und waren unerlaubt aus Polen kommend über die Neiße-Fußgängerbrücke eingereist. Die Gruppe wurde erkennungsdienstlich behandelt, fahndungsmäßig überprüft und durchsucht. Es stellte sich heraus, dass sie über Weißrussland und Polen nach Deutschland geschleust wurden. Einer der Männer gab an, dass er 4.000,00 US$ an die Schleuser gezahlt hat.

Die sechs Migranten müssen sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Außerdem ermittelt die Bundespolizei wegen des Einschleusens von Ausländern. Zwei der Männer wurden nach Polen zurückgewiesen, zwei von ihnen an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet und die zwei Jugendlichen in der Gruppe an das Jugendamt übergeben.

