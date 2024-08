BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter entgeht Freiheitsstrafe

Burkau (ots) - 14.08.2024 / 15:45 Uhr / Burkau Die Bundespolizei nahm am 14. August 2024 an der Autobahn 4 bei Burkau um 15:45 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest. Der 33-jährige Deutsche war 2023 durch das Amtsgericht Bautzen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er konnte die offene Gesamtstrafe in Höhe von 2.989,58 Euro zahlen und entging einer Ersatzfreiheitsstrafe von 69 Tagen. Rückfragen bitte an: ...

