Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Unwetterlage und Einsatzgeschehen am 27. Juni 2024

Norderstedt (ots)

Die Unwetterlage mit Starkregen und Gewitter am Donnerstag, den 27. Juni 2024, hat auch in Norderstedt das Einsatzgeschehen der Feuerwehr beeinflusst. Ab etwa 17:30 Uhr kam es zu den ersten Alarmierungen, betroffen war dabei fast ausschließlich der Stadtteil Glashütte. Im Verlauf kam es zu insgesamt dreizehn wetterbedingten Einsätzen, welche allesamt im Zusammenhang mit Wasser, welches nicht von Straßen abfloss oder in Gebäude eindrang, standen. Verglichen mit ähnlichen Wetterlagen in den vergangenen Jahren eine eher unterdurchschnittliche Einsatzzahl. Die Kräfte der Feuerwehr sorgten an den Einsatzstellen dafür, dass das Wasser wieder abfließen konnte, bzw. setzten sie Tauchpumpen und Wassersauger ein, um Wasser innerhalb von Gebäuden abzupumpen.

Zwischenzeitlich sind dazu alle vier Freiwilligen Feuerwehren alarmiert worden, um ihre Standorte und die Fernmeldezentralen (FMZ) zu besetzen. Wie bei derartigen Flächenlagen üblich, wurden die Einsätze für das Stadtgebiet Norderstedt von der Kooperativen Regionalleitstelle West an die FMZ im Feuerwehrtechnischen Zentrum in der Stormarnstraße übermittelt. Von hier aus wurden die Einsätze daraufhin an die vier Freiwilligen Feuerwehren weiterverteilt.

Neben den dreizehn wetterbedingten Einsätzen kam es am gestrigen Donnerstag zu sieben weiteren Einsätzen für die Feuerwehr Norderstedt. Im Einsatz waren dabei die Berufsfeuerwehr Norderstedt, sowie ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt mit allen vier Wehren.

Darunter fielen u.a. folgende Einsätze:

Gegen 11:20 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Norderstedt, sowie der Gefahrgutzug der Feuerwehr Norderstedt, bestehend aus der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe und der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte mit dem Alarmstichwort TH K X - Technische Hilfeleistung klein Gefahrstoff in die Müllerstraße alarmiert. Zuvor war ein Gefahrstoffaustritt in einem Gebäude gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. In einem Putzmittelraum war Reinigungsmittel ausgetreten.

Das Gebäude war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits geräumt und Personen, die sich zuvor in diesem aufgehalten hatten, wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Da keine Betroffenen über Reizungen oder Ähnliches klagten, waren weitere Behandlungen nicht erforderlich. Die Feuerwehr führte Mess- und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen im Objekt durch. Knapp eine Stunde nach Alarmierung konnte der Einsatz beendet und das Objekt an den Objektverantwortlichen übergeben werden.

Gegen 14:44 Uhr und 14:48 Uhr kam es binnen kurzer Zeit parallel zur Auslösung von zwei Brandmeldeanlagen. Die Berufsfeuerwehr Norderstedt und die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe rückten daraufhin in den Erlengang aus, die Freiwillige Feuerwehr Harksheide und die Freiwillige Feuerwehr Garstedt in die Heidbergstraße. Während die Erkundung in der Heidbergstraße eine Fehlauslösung der Anlage ergab und der Einsatz um 15:30 Uhrbeendet werden konnte, so hatte die Brandmeldeanlage im Erlengang bestimmungsgemäß ausgelöst. Hier war es zu einem Feuer in einem Schaltschrank gekommen. Der Brand konnte schnell gelöscht und auch dieser Einsatz ebenfalls bereits gegen 15:30 Uhr wieder beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache und Schadenhöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Über diese Einsätze hinaus kam es gegen 16:30 Uhr erneut zur Fehlauslösung einer Brandmeldeanlage, außerdem wurde die Feuerwehr am gestrigen Donnerstag zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst (08:35 Uhr), sowie in zwei Fällen zur Rettung von Personen aus steckengebliebenen Aufzügen alarmiert (14:22 Uhr und 21:45 Uhr).

Übersicht Unwetterbedingte Einsätze:

17:28 Uhr TH-K Segeberger Chaussee Wasser im Keller

17:46 Uhr TH-K Seebarg Wasser im Keller

17:46 Uhr TH-K Robert-Koch-Straße Wasser im Keller

17:47 Uhr TH-K Stüberg Durch Wasserdruck angehobener Gullydeckel

17:48 Uhr TH-K Segeberger Chaussee Wasser im Keller

18:00 Uhr TH-K Siegfriedstraße Wasser im Keller

18:04 Uhr TH-K Seebarg Wasser im Keller

18:12 Uhr TH-K Wilstedter Weg Wasser auf Straße

18:13 Uhr TH-K Ulzburger Straße Wasser im Gebäude

18:20 Uhr TH-K Segeberger Chaussee Wasser auf Straße und im Gebäude

18:32 Uhr TH-K Seebarg Wasser im Keller

18:47 Uhr TH-K Tangstedter Weg Wasser im Keller

18:51 Uhr TH-K Alsterstieg Wasser im Keller

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt