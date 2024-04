Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Drei Brände an einem Tag - Einer davon mit tödlichem Ausgang

Norderstedt (ots)

Am gestrigen Samstag, den 06. April 2024, ist die Feuerwehr Norderstedt zu insgesamt sieben Einsätzen alarmiert worden. Drei der Alarmierungen entfielen dabei auf die Kategorie Brandbekämpfung, eine davon mit tödlichem Ausgang.

Gegen 08:23 Uhr alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West zunächst die Berufsfeuerwehr Norderstedt, sowie die Freiwillige Feuerwehr Glashütte im sogenannten Voralarm mit dem Alarmstichwort "Feuer" in die Müllerstraße. Beim Voralarm handelt es sich um die Möglichkeit, noch während des Notrufgespräches bereits eine frühzeitige Alarmierung auszulösen, wenn bereits vermutet wird, dass es sich um eine Lage mit Menschenleben in Gefahr handeln könnte, aber noch keine gesicherten Informationen vorliegen. Wenige Augenblicke später wurde das Stichwort von Seiten der Leitstelle auf "Feuer Y" - Feuer mit Menschenleben in Gefahr angepasst und somit zusätzlich auch die Freiwillige Feuerwehr Harksheide alarmiert.

Über einen Pflegedienst waren eine Rauchentwicklung und eine vermisste, bettlägerige Person in einem Reihenhaus gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr wenige Augenblicke nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, waren äußerlich zunächst weder Feuer, noch eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen. Umgehend wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Personensuche im Gebäudeinneren eingesetzt. Trotz der starken Verrauchung innerhalb des Gebäudes konnte dieser mittels Wärmebildkamera die vermisste Person schnell, allerdings nur noch mit sicheren Todeszeichen, auffinden.

Das Feuer selber, gebrannt hatte Elektronik im Bereich des Bettes, war zu diesem Zeitpunkt aus Mangel an Sauerstoff bereits selbstständig erstickt, so dass keine Brandbekämpfung mehr eingeleitet werden musste. Nachdem die betroffene Wohneinheit mittels Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht worden war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur genaueren Brandursachenermittlung übergeben.

Die Feuerwehr Norderstedt war insgesamt mit 37 Einsatzkräfte bis etwa 09:41 Uhr im Einsatz.

Zu weiteren Brandeinsätzen kam es gegen 12:00 bzw. 14:00 Uhr. Zunächst wurde in der Travestraße ein Garagenbrand gemeldet und die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort "Feuer" alarmiert. Vor Ort hatte eine unmittelbar an eine Garage angrenzende Hecke gebrannt. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden, so dass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Auch in der Straße "Kiebitzreihe" war es zu einem Heckenbrand gekommen, bei dem durch die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten durchgeführt wurden.

Bei weiteren Einsätzen galt es den Rettungsdienst mittels Tragehilfe (14:13 Uhr) bzw. Notfalltüröffnung (13:42 Uhr und 15:07 Uhr) zu unterstützen bzw. Personen aus einem steckengebliebenen Aufzug zu befreien (22:46 Uhr).

Im Einsatz waren am gestrigen Samstag die Berufsfeuerwehr Norderstedt, die Freiwillige Feuerwehr Harksheide, sowie die Freiwillige Feuerwehr Glashütte.

Zu Brandursachen und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Aussagen getroffen werden.

