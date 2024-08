BPOLI EBB: Afghanen reisen unerlaubt in Ostritz ein

Zittau (ots) - Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz bestreiften am 26. August gegen 17:30 Uhr das Stadtgebiet von Löbau. Dabei fiel ihnen ein VW Passat auf, bei welchem die angebrachten Kennzeichen nicht an den VW, sondern eigentlich an einen Fiat gehören. Die Polizisten kontrollierten das Fahrzeug und am Lenkrad saß eine 42-jährige Deutsche, welche schon bekannt war. Sie konnte sich nicht ausweisen ...

mehr