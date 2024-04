Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Streithähne behindern Verkehr - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am 01.03.2024 kam es während des Berufsverkehrs gegen 07.30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Fahrzeugführern auf der Meppener Straße in Lathen, etwa in Höhe einer Kfz-Werkstatt. Dadurch soll der Straßenverkehr in beide Fahrtrichtungen behindert worden sein, sodass auch andere Verkehrsteilnehmer ihre Weiterfahrt unterbrechen mussten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Lathen 05933 924570 oder Haren 05932 72100 zu melden

